Fiskefoder-virksomhed har rundet milliard-omsætning: Salget er fordoblet på fem år

Vækstvirksomheden Aller Aqua, der producerer foder til opdræt af fisk, har fra 2014 til 2018 fordoblet omsætningen til 1,25 milliarder kroner blandt andet på grund to nye fabrikker i Zambia og Kina. Nu er det tid til at øge fokus på salg og udnyttelse af de nye fabrikker.

- Vi har det rigtig godt med det resultat, vi har lavet i 2018. De to fabrikker, vi byggede i 2017, de begynder nu at vise resultater. Og vi er sikre på, at vi kan udnytte vores eksisterende faciliteter på en rigtig god måde de kommende år, siger hovedaktionær og administrerende direktør Hans Erik Bylling.

- Nu handler det om at udnytte den kapacitet, vi har på de fabrikker, vi har bygget. Det er der, vi skal have vores hovedfokus. Dermed siger jeg også, at vi ikke går ud i så mange nye projekter lige nu. Det er gået stærkt de seneste par år med de nye fabrikker i Zambia og Kina og udvidelsen af fabrikken i Ægypten. Så nu er fokus på salget. Men det er klart, at kommer der nye muligheder, så kigger vi også på det, men vi søger ikke nye projekter, siger Hans Erik Bylling.

Europa ligger stille

Forventningerne til 2019 er positive, og virksomheden forventer at kunne realisere et resultat, der minimum er på størrelse med det i 2018, og det er særligt uden for Europa, at virksomheden forventer at vokse.

- Markedet for fiskefoder vokser fortsat. Mange nye lande begynder med akvakultur, og de har brug for noget godt foder. Men det er særligt uden for EU, at vi vokser. Det europæiske marked ligger stille. I EU er det svært at få lov til at opdrætte fisk. Det er i Afrika og Asien, hvor det rykker med stigninger på 6-7 procent og nogle gange endnu mere, siger Hans Erik Bylling.