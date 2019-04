Firmafabrikken har udsolgt og udvider med fem nye kontorer

Stor interesse for at leje et kontor i kontorfællesskabet Firmafabrikken betyder, at virksomheden nu udvider.

Kontorfællesskabet går efter både iværksættere og etablerede virksomheder, der har lyst til at være en del af et erhvervsmiljø og nogle at spise frokost sammen med.

Ild i øjnene

Sidste år blev der på landsplan registreret 47.123 nye virksomheder. Det viser tal fra Iværksætterundersøgelsen 2018, som Dinero netop har udgivet. Undersøgelsen viser, at der i 2018 blev registreret 694 nye virksomheder i Kolding Kommune. Det svarer til 12,5 nye virksomheder per 1.000 indbyggere mellem 18 og 64 år. På landsplan er antallet 13,4 per 1.000 indbyggere i aldersgruppen.

- Trenden er, at mange iværksættere efterspørger en social del, og det går jo godt for mange iværksættere. Når vi driver sådan et hus, så skal vi også have ild i øjnene og kunne se mulighederne. Vi skulle gerne kunne smitte med vores energi, der er også medvirkende til, at vi udvider, siger Tino Jørgensen.