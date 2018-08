Navnet på den nye nabo er snublende tæt på firmaet Vetaphone på Fabriksvej. Direktøren i Vitafone erkender, at det er uheldigt, at firmaerne ligger lige over for hinanden. Men vi er i vidt forskellige brancher, lyder det fra Vitafones direktør.

Vetaphone har ligget på Fabriksvej siden 1960'erne og sælger maskiner, der gør det muligt at trykke på plastic. Den nye virksomhed, Vitafone, reparerer og sælger tilbehør til mobiltelefoner og computere, når de slår dørene op om et par uger. Så kundegruppen er forskellig, men direktøren i Vetaphone, Frank Eisby, var alligevel forundret, da han så skiltet.

Lidt uheldigt

Hvorfor ikke lige gå derover og sige hallo, hvad sker der?

- Det er meget nyt, og så har vi grinet af det. Og først og fremmest har vi konstateret, at det ikke går ud over vores kunderelationer. Men det er irriterende. Gad vide hvor mange pakker, der går det forkerte sted hen, spørger Frank Eisby.

På modsatte side af Fabriksvej er det direktør Emal Stanikzai, der har ansvaret for butikken i Kolding, og han har også noteret sig, at navnene ligger tæt på hinanden. Butikken en den første af en række i Danmark, så man holder fast i navnet og forsikrer, at ingen udefra bliver i tvivl om, at Vitafone reparerer og sælger mobiltelefoner.

- Vi har i forvejen en butik i Flensborg, og navnet har vi fra det engelske selskab, der står bag Vitafone. Det vigtigste er, at vi er i to forskellige brancher. Vi sælger reservedele og reparerer mobiltelefoner og computere. Jeg synes ikke, at de har grund til at være irriteret, siger Emal Stanikzai.

Hvad tænker du selv om, at I har etableret en butik, der hedder næsten det samme?

- Det er lidt uheldigt, at vi ligger så tæt på hinanden. Men som sagt vi går ikke efter de samme kunder. De arbejder jo ikke med telefoner. Jeg ville ikke være irriteret. Det er som at sammenligne et bilfirma og et pizzeria, siger Emal Stanikzai.