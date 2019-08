Firma fra 1756 har kæmpe succes online: Belønner alle ansatte med en ekstra månedsløn

Kolding: Virksomheden blev grundlagt i 1756, men væverslægten Georg Jensen, der grundlagde virksomheden Georg Jensen Damask, kan spores helt tilbage til 1500-tallet. Den lange historie er dog ikke en hindring for at gå nye veje, og det er særligt virksomhedens salg online, der er medvirkende til, at virksomheden lander sit bedste resultat nogensinde med et overskud før skat på godt 27 millioner kroner.

Til sammenligning viste det seneste fulde regnskab, der dækker 2016 og 2017, et overskud på 16,3 millioner kroner i tekstilvirksomheden, der sælger blandt andet eksklusive duge, viskestykker og håndklæder.

Rekordresultatet betyder, at direktøren og bestyrelsesformanden, der er hovedaktionær, er blevet enige om at belønne de knap 70 medarbejdere. Alle medarbejdere har tidligere fået en bonus, når selskabet har gjort det godt, men det er første gang, at selskabet har udbetalt en ekstra månedsløn.

- Det er også et helt exceptionelt resultat, vi har opnået. Man kan ikke lave sådan et resultat alene. Det er en måde at vise, at man sætter pris på personalet, og de får en belønning for, at de har knoklet. For vi har haft travlt, det siger næsten sig selv, siger administrerende direktør Peter Hulweg Christiansen.