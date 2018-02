Firma bag medicinsk cannabis: Havde forventet større salg

Antallet af patienter, der har fået medicinsk cannabis på recept, er lavere end forventet, lyder det fra CannGros, der fortsat er eneste godkendte leverandør. - Men det ser ud til, at det begynder at løsne lidt op, siger direktør Henri Uth.

- Vi får utrolig mange henvendelser fra patienter, der har brug for mere information, fordi mange er gået til lægen, men ikke har kunnet komme igennem med deres ønske om at få udskrevet medicinsk cannabis. Det har der også været en del historier omkring. Men det begynder at flytte sig i en positiv retning, efter vi er kommet ind i februar, siger Henrik Uth fra CannGros.

- Det er gået langsommere, end vi havde håbet. Der er cirka 130 ordinationer i løbet af januar og 53 læger, der har brugt muligheden. Det er trods alt noget. Så det er ikke rigtigt, hvis man vil tegne et billede af, at ingen læger vil røre det.

Langsommere end forventet

Forsøgsordningen, der løber i fire år fra nytåret, er etableret for at give patienter en lovlig mulighed for at afprøve behandling med medicinsk cannabis, hvis de ikke har haft gavn af godkendt medicin. Medicinsk cannabis er nemlig ikke et godkendt lægemiddel. Foreløbig er der udskrevet cirka 130 recepter af 53 læger.

- I de første uger af januar havde vi mange opkald fra frustrerede patienter, som fik nej. Men det ser ud til, at det begynder at løsne lidt op i takt med, at der komme mere information ud omkring produkter og bivirkninger, siger Henrik Uth.

Set med hans øjne var det ikke mange læger, der havde læst vejledningen fra Lægemiddelstyrelsen i starten.

- Det er gået langsommere, end vi havde håbet. Der er cirka 130 ordinationer i løbet af januar og 53 læger, der har brugt muligheden. Det er trods alt noget. Så det er ikke rigtigt, hvis man vil tegne et billede af, at ingen læger vil røre det. Jeg tror i høj grad, at det handler om, at lægerne mangler information. Men vi må jo ikke selv give dem information, og vi må ikke reklamere, siger Henrik Uth, der håber selskabet får mere at lave i takt med at flere læger søger informationer hos blandt andet Lægemiddelstyrelsen.

- Vi er fortsat på et tidligt stadie. Der er gået to måneder af de i alt 48 måneder, hvor forsøgsordningen kører. Det går langsomt, men nu kommer der mere og mere informationer ud. Lægeforeningen og Dansk Selskab for Almen Medicin var ude med en vis skepsis, derfor er det klart, at mange læger ønskede mere information. Men i takt med at der kommer mere information ud, så går det i den rigtige retning, siger Henrik Uth.