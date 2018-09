Fire unge sad klar med kokain

Kolding: Politiet har fredag nat haft lidt ekstra travlt i Kolding, hvor man i fire tilfælde har konfiskeret kokain fra unge:

Klokken 00.37 sad en 18-årig mand i Gråbrødregade og havde to baner kokain klar på sin telefon, da politiet kom og tog 0,48 gram kokain for næsen af ham. Det samme skete lidt senere for en 22-årig mand fra Christiansfeld. Han sad klar på Kattesundet med en bane kokain på sin venindes telefon. Her blev 0,12 gram konfiskeret.

Klokken 02.29 var det en 24-årige mand fra Aalborg, der ikke fik sit trip. Han blev stoppet i Jernbanegade med 0,21 gram kokain. I samme gade blev en 20-årig mand fra Kolding stoppet klokken 04.03. Han havde 0,1 gram kokain, som også blev konfiskeret.