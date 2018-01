Fire personer varetægtsfængslet: Sigtet for 59 cykeltyverier

Kolding: Fire personer blev torsdag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Kolding. Alle fire blev varetægtsfængslet, to personer i to uger og to personer i fire uger.

Alle fire personer, to mænd på 22 og 39 år og to kvinder på 20 og 31 år, er sigtet for i fællesskab forud for 17. januar klokken 17 at have stjålet mindst 59 cykler.

Ifølge politiet er cyklerne blandt andet stjålet fra Vonsild Skole, Lyshøjskolen og Lykkegårdskolen. Desuden har IBC, Kolding Realskole og Munkevængets Skole i denne uge haft besøg af cykeltyve.

Den 39-årige mand erkender cykeltyverierne, mens de tre andre nægter sig skyldige.