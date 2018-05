Fire partier sammen til grundlovsfest

Kolding: Fire partier i Kolding går sammen på dette års grundlovsdag. Det er Alternativet, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, der i år vil markere, at partierne fremover ønsker at vise et større sammenhold. Rammen omkring det fælles arrangement bliver kulturcentret Nicolai, Skolegade 2B, hvor der er grundlovsfest mellem kl. 14 og 17.

Der vil være sang og musik, politisk battle på digt og grundlovstale. Ideen til at udvide samarbejdet i den koldingensiske venstrefløj blev født under den nyligt afviklede, kommunale valgkamp. Det stod klart allerede fra valgkampens start, at Venstre dominerede det hele, så man næsten kun kunne se blåt. Det vil de fire partier ændre på. Målet er at øge samarbejdet frem mod næste kommunalvalg og på den måde vise, at der også er en anden vej i Kolding end den blå, skriver de fire partier i en pressemeddelelse.