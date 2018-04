Fire kontorhuse købt for trecifret millionbeløb af udenlandske investorer

En række private investorerne har solgt fire kontorhuse i Kolding på samlet 21.000 kvadratmeter. - Det er udtryk for, at vi har tiltro til erhvervsudviklingen i hele regionen, siger landechefen i ejendomsselskabet Niam, der har købt ejendommene.

Købsprisen for de fire kontorhuse på Jupitervej holder sælger og køber for sig selv. Ejendommene var ved udgangen af 2016 værdisat til cirka 341 millioner kroner, så et forsigtigt bud er, at prisen ligger omkring 350 millioner kroner.

Kolding: Kolding vil også være et attraktivt sted at drive forretning på lang sigt, og investeringer i ejendomme i området kan sikre et afkast til blandt andet tyske og franske pensionskasser.

Tiltro til regionen

- Vi har lavet mange handler, siden vi åbnede kontor i Danmark for syv år siden, og vi var nok nogle af de første investorer, der gik uden for København. Vi har investeret i en ejendom i Aalborg, boliger i Randers, en stor erhvervsejendom i centrum af Horsens og Odense. Så der begynder at være et mønster af, at vi investerer i gode vækstbyer og vækstområder også uden for København, siger Kristian Krogh, der er landechef i Danmark.

Den typiske investor i Niam har været store amerikanske og canadiske fonde og pensionskasser. Men bag investeringen i Kolding står altså primært tyske og franske pensionskasser, der er på udkig efter afkast gennem Niam.

- Det er ikke fordi, vi har siddet og kigget på et kort og så peget på Kolding. Men når vi køber noget, så skal vi op i hvis størrelse. Det får vi her, og vi har et godt øje til regionen, der ligger omkring motorvejen i Jylland. Det er udtryk for, at vi har tiltro til erhvervsudviklingen i hele regionen. Vi tror på, at det også er en stærk investering om fem-ti år, siger Kristian Krogh.