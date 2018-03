Fire Kolding-elever med i finalen om titlen som Årets Unge Forsker

Kolding: Når den nationale finale i talentkonkurrencen Unge Forskere skydes i gang den 24. april i Forum i København, skal fire gymnasieelever fra Kolding - én fra Munkensdam Gymnasium og tre fra Kolding Gymnasium - forsvare deres projekter mod 46 andre finaleprojekter fra hele landet. De fire projekter spænder vidt. Mikael vil gerne bygge bro mellem lyrik og matematik. Han har udviklet et computerprogram, der kan analysere det lingvistiske indhold af lyriske tekster, mens Emily i sit projekt har arbejdet med analyse af syren i humle. Martin er inspireret af bl.a. NASA og ESA og arbejder på at fremstille så kraftig og effektiv en raketmotor som muligt, og Christian bruger matematikken til at beskrive elektriske svingningskredsløb.

Store præmier

Der er pengepræmier på over 300.000 kroner og chancen for at deltage i internationale, oversøiske konkurrencer. Præmierne overrækkes af prins Joachim og undervisningsminister Merete Riisager.

Årets Unge Forsker kåres i år for 30. gang. Talentkonkurrencen er arrangeret af Astra, det nationale center for læring i natur, teknik og sundhed. I alt har knap 1729 projekter fra hele landet været tilmeldt konkurrencen. Heraf går 100 videre til finalen - 50 til en juniorkonkurrence for grundskolen og 50 til en seniorkonkurrence for elever fra tekniske og fra almene gymnasier.

En dommerjury bedømmer projekterne på, hvor god ideen er, hvor dygtige de unge talenter er til at anvende den naturvidenskabelige metode, og hvor godt projektet er formidlet.