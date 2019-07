Filmstøtte sikrer fortællingen bag gobelinerne

På fredag 5. juli åbner udstillingen "Oprindelsen - skitser til Koldinghus-gobeliner"". Gobelinerne er skænket til Koldinghus af Ny Carlsbergfondet som gave i forbindelse med slottets 750-års jubilæum sidste år.

En bevilling på 120.000 kr. fra Nykredits Fond har sikret en filmproduktion, hvor de fire kunstnere bag gobelinerne selv præsenterer deres skitse og fortæller om tankerne bag deres kunstværk.

- Formålet med Nykredits Fond er blandt andet at give støtte til projekter, der gør noget for kulturen, og som kommer mange i nærmiljøet til gavn, hvilket Koldinghus er et godt eksempel på. Koldinghus opfylder desuden fondens kriterier ved at bidrage til en inkluderende by, der gør noget særligt for at skabe et inspirerende miljø for borgerne, siger fondens formand Nina Smith i en pressemeddelelse.

Udstillingen på Koldinghus præsenterer de fire første skitser til de færdige gobeliner, der skabes af fire danske samtidskunstnere Bjørn Nørgaard, Tal R, Kirstine Roepstorff og Alexander Tovborg.

- Donationen fra Nykredits Fond har sikret, at vi kan skabe synlighed omkring gobelin-projektet - ikke bare på den kommende udstilling, men også i fremtiden. Filmene kommer til at ligge på museets hjemmeside og vil også på museet i perioden frem til de færdige gobeliner kunne ses på slottet, siger museumsdirektør Janus Møller Jensen i samme pressemeddelelse.