Fik styr på defekt køleskab: Glad smiley tilbage hos Kolding Sushi Hus

Kolding: Smileyen er atter glad hos Kolding Sushi Hus.

Efter et besøg fra Fødevarestyrelsen i sidste uge har restauranten på Haderslevvej fået sin glade smiley tilbage, viser kontrolrapporten.

Kolding Sushi Hus mistede ellers sin glade smiley tilbage i juni, da nogle mælkeprodukter ikke var opbevaret køligt nok grundet et defekt køleskab. Her modtog restauranten også en bøde på 5000 kroner.

Ejeren af restauranten Tom Zhao fortalte dengang, at de med det samme købte et nyt køleskab for at få styr på problemet.

Restauranten har to gange modtaget en sur smiley fra Fødevarestyrelsen. Første gang var i 2016 og altså anden gang i år. Begge gange var det på grund af, at nogle madvarer blev opbevaret for varmt.

Begge gange har restauranten fået den glade smiley tilbage.