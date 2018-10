Festugen havde det bedste år nogen sinde

- Vi har da svært ved at få armene ned. Men det havde vi faktisk også, inden tallene kom. Selv om det er fantastisk, at flere kender festugen og kommer til arrangementerne, er det jo lige så vigtigt, at gæsterne har en god oplevelse. Og det er klart vores opfattelse efter de mange positive tilbagemeldinger, vi har fået, siger Pernille Holmskov, chefkonsulent og tovholder på Trekantområdets Festuge i pressemeddelelsen.

Antallet af besøgende i år blev således anslået til 171.215, hvilket er en stigning på cirka 7000 i forhold til året før. Reelt er tallet dog noget højere, da der ikke tælles besøgende til alle arrangementer. Det skriver Trekantområdet Danmark i en pressemeddelelse.En anden positiv udvikling er, at kendskabsgraden stiger stødt for hvert år. I 2018 kendte 83 procent af de adspurgte Trekantområdets Festuge. I 2017 var det 76 procent.

Kunst højere prioriteret

I år havde festugen givet kunstoplevelser en højere prioritet end tidligere ved blandt andet at samle store dele af kunsten i syv udvalgte Art Zones. Det gjorde, at folk i højere grad fik øje på den - også selvom de ikke på forhånd havde planlagt at skulle på kunstudstilling.

En af festugens største succeser var da også inden for kunst, nemlig Martin Creeds installation "Half the air in a given space", hvor publikum kunne gå på opdagelse mellem 18.000 balloner i billetsalget på Fredericia Banegård, på Kolding Bibliotek og i byrådssalen på Vejle Rådhus. Udstillingen var den verdensberømte kunstners første solo-udstilling i Danmark, og den blev en kæmpe publikumsmagnet med 7000 besøgende.

- Festugens DNA har altid været, at der skal være kultur på mange forskellige niveauer - og at der skal være noget for alle. Det laver vi ikke om på. Men den store opbakning til Martin Creeds udstilling og de mange positive reaktioner på den har givet os blod på tanden til at binde an med flere arrangementer i dén kaliber. Udstillingen er jo det bedste bevis på, at Trekantområdet sagtens kan bære kunst i verdensklasse - det har vi publikum til, siger Pernille Holmskov i pressemeddelelsen.