Festspil slipper 1800 flere billetter løs

Kolding: Publikum strømmer stadig i festspillet på Koldinghus, og derfor vurderer Dronning Dorothea Teatret, at efterspørgslen rækker til at udvide spilleperioden yderligere.

- Både torsdag og fredag er udsolgt, og vi har fået gang i salget til søndag, hvor vi har lagt to ekstra forestillinger ind. Samtidig får vi stadig mange henvendelser fra folk, der vil købe billet, så vurderingen er, at der er publikum nok til tre ekstra spilledage, fortæller Jacob S. Knudsen, der er formand for Dronning Dorothea Teatret.

De tre ekstra dage betyder, at der bliver sluppet cirka 1800 nye billetter løs. Hvis det lykkedes at sælge dem, begynder det for alvor at se godt ud for festspillet, også når man ser på den økonomiske side af sagen.

- Jeg har ikke det opdaterede billetsalg, men de sidste tal, jeg har set, viser, at der mangler 1000 solgte billetter, før vi går i nul med udgifter og indtægter. Det håber jeg, at vi når, siger formanden.