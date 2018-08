Festivalgæst: Måske står jeg selv på scenen næste år

Markant Festival ligger perfekt i en gryde, så selv om der var en god vind over Fynslund, så var der vindstille i festivalområdet, hvor publilkum begyndte at indfinde sig, da Jonna Rask gik på scenen som første navn på årets festival. Foto:Yilmaz Polat

Markant-festivalen har bidt sig fast, som et kulturtilbud i Jordrup-Fynslund. Det kunne en sen aflysning af lørdagens første band ikke ændre på.

Jordrup-Fynslund: Mor er bare nummer et. Det kunne medarrangør Søren Rask konstatere, da han lørdag bød velkommen til tredje udgave af Markant-festivalen, der bliver holdt på amfiscenen bag Fynslundhallen. For bandet, som ellers skulle åbne festivalen, havde meldt fra på et sent tidspunkt, og så kunne Søren Rask i stedet byde sin mor op på scenen, Jonna Rask stod nemlig som nummer 2 på programmet. - Og lad os så få slået en fest i gang, lød det fra Søren Rask, inden han overlod scenen til sin mor, der satte sig ved tangenterne og lagde ud med klassikeren "You are my sunshine".

Man skal byde ind Ina Kilde er en af de publikummer, der dukkede op fra festivalens start, så hun fik en af pladserne ved de borde-bænke-sæt, der denne gang blev stillet op for at rykke festen lidt tættere på scenekanten. Og Ina Kilde glæder sig over det lokalsamfund, hun flyttede til for blot 2 1/2 år siden. - Festivalen er en rigtig god oplevelse. Jeg flyttede hertil fra Fredericia, der er en stor by, så der er selvfølgelig masser af musik og teater. Men hvis man ellers er åben, er der lige så meget aktivitet herude, fortæller hun. Selv har hun planer om at begynde at gå til kor til september. - Så kan det være, at det er os, der står på scenen til festivalen næste år. Det synes jeg bestemt, man skal sigte efter. Selvfølgelig skal man ikke bilde sig ind, at man er noget, man ikke er, men omvendt er det også vigtigt, at man selv er med til at byde ind med noget, der er med til at sprede livsglæde, siger Ina Kilde.

Vi er kommet langt Livsglæde kan sagtens stå som fællesnævner for Markant-festivalen. Det er lokale folk, der har fået ideen, så der også den vej rundt er liv og fest i Jordrup og Fynslund. Allerede efter et års festival havde man både penge og tegninger til den scene, der i dag er festivalens bankende hjerte. Tuborgfondet har støttet betydeligt til udførelsen, da man så, at der var både vilje og energi bag projektet. - Vi er kommet langt på kort tid med festivalen, og mit mål er sådan set ikke, at vi skal vokse forfærdelig meget mere i størrelsen. Vi skal ikke have DAD til at stå på scenen herude, for det er hverken scenen eller pladsen stor nok til. Der kom 400 publikummer i fjor, og hvis vi kommer op på 500, vil jeg være rigtig glad. Men jeg vil gerne have, at vi kan blive ved med at hæve kvaliteten, siger Søren Rask.