Feriekoloni med særlig klausul er sat til salg for 895.000 kroner

Feriekolonien Stenbjerg trænger til en kærlig hånd. Men inden køberen går i gang med at bygge om og male, så skal køberen godkendes af Fondet og Kulturstyrelsen, så stedet drives videre til gavn for "børn og unge".

- Vi har selv holdt forskellige aktiviteter for børn og unge på stedet, og så har vi lejet den ud til andre klubber, der arbejder med unge. Men de seneste 10-20 år er udlejningen faldet stille og roligt. Der er færre, der tager på en weekendtur i den her slags feriekolonier. Det faktum skal vi holde op imod, at ejendommen kræver nogle investeringer til vedligeholdelse, siger Jane Dupont, der er sekretariatschef i Ungdomsringen.

Prisen er 895.000 kroner, og for det får køber en ejendom på cirka 600 kvadratmeter, 44 sengepladser og en grund på 53.000 kvadratmeter. Men inden man får lov at købe ejendommen, skal handlen godkendes af Fondet, der oprettede feriekolonien og Kulturstyrelsen, så det sikres, at stedet fortsat er til glæde for børn og unge.

Kolding: Der går for lang tid imellem, at der bliver bagt snobrød ved bålpladsen, og køjesengene bliver ikke slidt nok. Derfor vil Ungdomsringen nu sælge feriekolonien Stenbjerg.

Koloni ligger unikt

Ungdomsringen fik overdraget feriekolonien af Angelica Meiers Mindefond i halvfjerdserne, og det er indskrevet i skødet, at ejeren af stedet skal arbejde til fordel for børn og unge.

- Den klausul, der står i skødet, kan ikke ophæves. Der er flere interesserede køber, der har forsøgt. Men køber skal godkendes af Kulturstyrelsen. Du skal arbejde inden for et felt med børn og unge. Det skal nok være en lidt pengestærk forening, der vil bruge penge på at sætte den lidt i stand, siger Jane Dupont.

Der har allerede været en del private, der har vist interesse for at købe feriekolonien, oplyser ejendomsmægler John Vogt i EDC Erhverv Poul Erik Bech, der står med opgaven at sælge den specielle ejendom.

Men det er ikke nok at have en intention om at udleje stedet til gavn for unge og børn. Det indsnævrer feltet af potentielle købere, at det skal være en organisation eller forening, der arbejder med børn og unge. Men sekretariatschefen i Ungdomsringen håber nu alligevel, at det lykkes at sælge ejendommen.

- Den ligger unikt. Den ligger sådan lidt gemt. Stedet kan bruges til rollespil, teambuilding, og det kunne også være nogle inden for spejderbevægelsen, der kunne bruge bygningen. Vi har bare vurderet, at vi ikke vil poste flere penge i ejendommen, sige Jane Dupont.