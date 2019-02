Femte sal på hotel i Kolding tømt for møbler: Over 200 stod i kø

Allerede før klokken 12 havde de første 200 gæster meldt sig på Scandic i Kolding for at tømme hotellets femte sal for møbler. Hoteldirektør Heidi Kjær er overrasket, overvældet og beæret over den kæmpe interesse.

- Jeg vil også gerne have et strygebræt, for det er smart, at man kan sætte det op på væggen, så det ikke fylder så meget, forklarer Birgitte Thomsen.

Foreløbig har trioen foruden gardinerne fundet et spejl, en stribet lænestol og to strygebrætter med strygejern.

- Inden vi tog hjemmefra, havde vi nogenlunde planlagt, at vi gerne ville have gardiner og lænestole. Min datter skal flytte i hus, så der er mange ting, hun godt kan bruge, fortæller Birgitte Thomsen.

- Det er fuldstændig fantastisk, at hotellet ikke bare smider tingene ud, men inviterer indenfor, så vi kan få lov til at genbruge møblerne, siger Birgitte Thomsen.

Kolding: Birgitte Thomsen har sin ene fod på et lille sofabord, den anden hviler i vindueskarmen. Hun strækker sig for at kunne tage de grå gardiner ned. Denne fredag middag må gæsterne nemlig tømme alle 21 værelser på femte sal på Scandic i Kolding. Senge, stole, strygejern, kort sagt alt inventar skal ud, fordi hotellet er i gang med en renovering til et tocifret millionbeløb.

Fredag slog Scandic i Kolding dørene op, så interesserede kunne være med til at tømme 21 værelser på femte sal for inventar. Arrangementet var planlagt til at skulle vare fra klokken 12 til 15, men allerede inden klokken 12 var flere end 200 gæster mødt op. Interessen var så stor, at mange desværre fik forgæves. De blev budt på en kop kaffe og et stykke kage som et lille plaster på såret. Hotellet håber, at de gæster, der tømte værelserne for møbler, vil give en valgfri donation til den lokale forening God jul til alle. Det er en forening, der samler ind for at give økonomisk trængte børnefamilier en god jul. Indtil nu har foreningen hjulpet omkring 1000 børnefamilier med færdiglavet julemiddag samt gaver til børnene.

Peter Hinge fra Sommersted har fået fat i en sovesofa, den skal stå derhjemme i sønnens værelse. Her er han ved at få den på plads i den elevator, som håndværkerne bruger i forbindelse med, at Scandic i Kolding renoveres. Foto: Søren Gylling

For at undgå kaos har hotellet nemlig udleveret numre til gæsterne. I hold på fem tager de elevatoren op på femte sal. De skal selv afmontere skabe, håndvaske eller hvad de må have lyst til at tage med. Hotellets tekniker Flemming Pedersen og hans kollega står så klar til at fortælle, hvor gæsterne skal skrue for at afmontere tingene på rette vis.

Birgitte Thomsen og hendes datter Charlotte Thomsen, begge Vejle, er taget til Scandic i Kolding for at være med til at tømme værelserne på femte sal, fordi datteren skal flytte i hus. Foto: Søren Gylling

- Det er alletiders idé at give tingene væk og til gengæld bede os give et bidrag til velgørenhed. Tingene er fine, hverken hærgede eller noget som helst, men man kan godt se, at de ikke er nye, siger han.

Victoria Laursen og Mark Nielsen har taget turen fra Randers til Kolding for at se, om der er noget, de kan bruge.

Kæmpe succes

Hoteldirektør Heidi Kjær er overvældet over, hvor mange gæster, der er mødt op.

- Allerede inden klokken 12 havde vi uddelt 200 numre til gæster, der ville ind og tømme de 21 værelser, og så blev vi nødt til at sige stop, for der skal være noget at komme efter. Vi er meget, meget overraskede over, at så mange er mødt op. Vi er også dybt beærende over, at der er så mange mennesker, som faktisk tænker, at det er en god idé at genbruge møblerne.

At dagen ville blive en succes, havde hotellet allerede fået et fingerpeg om torsdag. Den dag havde hotellet telefonstorm, og tre ansatte var i røret for at servicere folk, der ringede og spurgte til de gratis møbler.

- Fredag mødte de første op allerede før klokken otte. Vi havde ikke forudset, at der kom så mange, og nogle går desværre forgæves. Jeg ville jo elske, hvis jeg havde 500 værelser, der skulle tømmes, så der havde været noget til alle. Vi byder på en kop kaffe og et stykke kage, og så håber vi, at det kan bøde som et lille plaster på såret for dem, der er gået forgæves.

Til gengæld for inventaret opfordrer hotellet til, at modtagerne giver en skilling til den velgørende forening God jul til alle. Og der skulle være penge på vej. Alle de gæster, som JydskeVestkysten talte med, ville i hvert fald donere til julehjælpen, som Scandic i Kolding støtter hvert år.