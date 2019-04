Femårig dreng finder danefæ med metaldetektor

Hald: Femårige Christian Bitsch fra Almind var mere end almindeligt heldig, da han den sidste weekend i marts var ude med en metaldetektor ved Hald.

Christian Bitsch deltog med sin familie og flere hundrede andre historieinteresserede i arrangementet "Haldvejs med de Fem Halder", hvor der blandt andet var første spadestik til en ny legeplads, skattejagt og så altså også mulighed for at prøve en metaldetektor.

Kort før arrangementet var slut, gav den lånte detektor i Christian Bitsch's hånd lyd fra sig. Frem af mulden gravede Christian Bitsch og hans far en genstand. Det viste sig at være en såkaldt dupsko af bronze, de havde fundet.

Ifølge museumsinspektør og arkæolog Mikkel Kieldsen fra Viborg Museum, der var med på dagen, er en dupsko et beslag, der har siddet i bunden af en skede til en dolk eller en kniv.

Den fine dupsko er fra omkring 1000-tallet - altså omkring slutningen af vikingetiden og starten af middelalderen. Dupskoen viser altså, at der har været aktivitet på stedet, før de ældste faser af voldstederne.

Christian Bitsch var den eneste, for hvem det lykkedes at finde en genstand af særlig kulturhistorisk værdi i forbindelse med arrangementet. Mikkel Kieldsen har modtaget svar fra Nationalmuseet, der fortæller, at Christian Bitschs detektorfund vil blive erklæret for danefæ. Han kan derfor se frem til en godtgørelse for sit fund.

9arls