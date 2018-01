Fem vil overtage apoteket på Sønderbro

Kolding: Der kommer til at være kamp om at få lov til at drive apotek på Sønderbro i Kolding by. Anne Husted, der er lægemiddelinspektør ved Lægemiddelstyrelsen, fortæller nemlig, at der er kommet fem ansøgninger til apotekerbevillingen, der blev sat til salg tilbage i starten af december.

- Antallet af ansøgere svinger fra apotek til apotek. Det kommer meget an på, hvor de ligger. Nogle apoteker får ingen ansøgere, andre får ti, siger Anne Husted.

Bevillingen til Sønderbro Apotek blev sat til salg, da den nuværende indehaver, Bodil Møller Christensen, annoncerede hun ville gå på pension. Hun har drevet apoteket i 22 år og går på pension fra den 1. juli.

- Jeg tror efterhånden, jeg har alderen til at sige stop. Efter 22 år har jeg vist aftjent min værnepligt, sagde Bodil Møller Christensen til JydskeVestkysten, efter bevillingen var blevet sat i udbud.