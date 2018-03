Fem ud af ti: Kolding leverer halvdelen af det danske bowlinglandshold

Kolding: De er pænt stolte i Bowlingklubben Trekanten KIF - og med god grund.

Halvdelen af det danske herre-bruttolandshold på 10 spillere hentes nemlig i Kolding. Det er aldrig før sket, at en enkelt klub har fået udtaget så mange spillere.

Det er måske ikke så overraskende, at de etablerede Kolding-spillere Thomas Larsen, Mik Stampe og Anders Lousdal er at finde på bruttolandsholdet, og for den sags skyld også på landsholdet. Mere bemærkelsesværdigt er det, at 18-årige Tim Stampe og 22-årige Mikkel Brus Sørensen nu også er kommet med i truppen. Alle fem er med på Koldings ligahold, som er blevet danske mestre de seneste tre sæsoner.

- Det er det største BK Trekanten KIF nogensinde har præsteret. Det er et klart signal om, at vi gør det rigtige for at udvikle den absolutte elite, lyder det i en pressemeddelelse fra bowlingklubbens formand, Ole Stampe.

Dansk Bowling Union udtager fra bruttolandsholdet de seks spillere, som i december skal deltage i verdensmesterskabet i Hong Kong.