Fem ud af otte ældreboliger står tomme: Kommunen vil nedlægge dem for at undgå at hænge på huslejen

Et af seniorudvalgets ønsker til næste års budget er en million kroner, der kan bruges til at købe de otte ældreboliger ved Plejehjemmet Toftegården. Kommunen vil nedlægge boligerne, fordi de er svære at leje ud.

Jordrup: Sidste år betalte kommunekassen godt 450.00 kroner i husleje for tomme ældreboliger ved Plejehjemmet Toftegården. Det viser statistik fra Kolding Kommune. De otte ældreboliger har gennem en længere periode været svære at leje ud. Derfor ønsker politikerne i seniorudvalget at få afsat en million kroner på næste års budget til at købe de otte ældreboliger, der ejes af boligselskabet Domea. - Boligerne er utidssvarende, og hvis man skal op i de fem ældreboliger, der ligger på plejehjemmets førstesal, så skal man ind via den indvendige trappe i plejehjemmets hovedbygning. Vi har arbejdet på at gøre noget ved det her gennem flere år, men fordi ældreboligerne er statsstøttet byggeri, så kan boligerne ikke bare nedlægges, siger seniorudvalgsformand Søren Rasmussen (DF). Boligerne, der ligger ved Koldings mindste plejehjem med 12 plejeboliger. Ud over de fem ældreboliger på første sal er der tre ældreboliger i stueetagen, og de lejligheder har selvstændig indgang. To af boligerne i stueetagen og en på første salg er udlejet lige nu.

Ældreboligerne De otte ældreboliger, som Kolding Kommune gerne vil købe og nedlægge, ligger ved plejehjemmet Toftegården i Jordrup. De fem ligger på plejehjemmets førstesal og de tre i stueetagen.



Boligerne er ejet af Boligselskabet Domea Lunderskov-Kolding.



Boligerne er særligt målrettet ældre og personer med handicap. Senior- og sundhedsrådgivningen, der visiterer til ældreboligerne, vurderer, at de otte lejligheder også fremadrettet vil være vanskelige at udleje.



Tal fra Kolding Kommune viser, at boligernes ledighedsprocent i 2017 år var 62,2, og det gav kommunen en udgift på godt 390.000 kroner til tomme lejligheder.



Sidste år lå ledighedsprocenten på 72,4, og det kostede kommunen knap 460.000 kroner i husleje til tomme lejligheder.



Ældreboligerne, der ligger på plejehjemmet Toftegårdens første sal, er svære at leje ud. Det er Kolding Kommune, der visiterer til boligerne. Hvis ingen borgere ønsker boligerne, må kommunen betale huslejen. Foto: Lena Juul

Lang proces Den ene million kroner til at købe de otte ældreboliger i Jordrup er et af seniorudvalget ønsker til det kommende års budget, men selv hvis kommunen og boligselskabet kan blive enige om en handel, så sker den ikke fra den ene dag til den anden. Annette Lund, der er konstitueret direktør for senior- og sundhedsforvaltningen, forklarer: - Hvis pengene sættes af på næste års budget, så skal vi i gang med at forhandle med forskellige styrelse, og der er ingen garanti for, at vi får lov til at nedlægge de otte ældreboliger. Hvis vi får pengene, så kan der, som jeg forstår det, gå op til et års tid, inden vi får svar på, om vi må nedlægge boligerne eller ej, forklarer hun. Helt præcis hvor mange penge, Kolding Kommune kommer til at spare, hvis ældreboligerne bliver købt og nedlagt, er endnu ikke afgjort. Det kommer an på, hvad de tomme lokaler skal bruges til. Hvis kommunen fortsat skal stå for udgiften til vedligeholdelse og opvarmning af lejlighederne, så ventes besparelsen at lande på 250.000 kroner om året.