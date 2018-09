Fem ting vi lærte af årets jazzfestival i Kolding

2. Kvaliteten er vokset

Honoraret til musikerne steg med 40 procent i forhold til i fjor, hvor der blev spillet omtrent samme antal koncerter. Karsten Bech forklarer det med, at der er sat øget fokus på at hæve niveauet.

- I begyndelsen var vi mest optaget af at få festivalen til at vokse i omfang, fordi man skal op i en vis størrelse for at kunne tale om en festival, når den er spredt over så stort et område. Det omfang har vi nået, og derfor har vi haft mere overskud til at fokusere på at hæve kvaliteten, og det afspejler sig i udgifterne til musikken.

- For at få støtte til et arrangement, skal der være en egenbetaling ude på spillestederne, og vi kan se, at den egenbetaling er vokset, og det tolker jeg som en højere risikovillighed ude på spillestederne, fordi man tror på festivalen, siger Karsten Bech.