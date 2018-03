Fem lokale plejecentre rammes ved konflikt

Bertram Knudsens Have i Kolding er et af de fem lokale plejecentre, som bliver ramt, hvis FOAs medlemmer kommer i strejke i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Foto: Jacob Schultz

Fagforbundet FOA har udpeget de plejecentre i Kolding, hvor medlemmerne skal gå i strejke, hvis konflikten på arbejdsmarkedet bliver en realitet. FOA forudser flere nullermænd og færre bad.

Kolding: Beboere på fem plejecentre i Kolding Kommune bliver berørt, hvis det kommer til konflikt. Fagforbundet FOA har meldt ud, at dets medlemmer i givet fald vil strejke på Vesterled i Ødis, Kongebrocentret i Christiansfeld og på de tre Kolding-plejecentre: Kirsebærhaven, Teglgårdsparken og Bertram Knudsens Have. - Vi ønsker ikke en strejke, men skal vi strejke, så skal det være noget, der kan mærkes, ellers har det ikke noget formål, siger Birthe Valentin Nielsen, der er afdelingsformand i FOAs afdeling i Kolding. På plejehjemsområdet skal FOA lave en aftale med Kolding Kommune om et nødberedskab for hvert enkelt plejecenter, hvis strejken bliver en realitet. - Nødberedskabet skal sikre, at ingen beboeres liv og helbred bringes i fare, fortsætter hun.

En eventuel strejke kan tidligst gå i gang den 4. april, men forligsmanden har mulighed for at udsætte konflikten.

Flere nullermænd - færre bad Det er både plejepersonale og husassistenter, der blandt andet laver mad og gør rent, der vil blive omfattet af strejken. - De konkrete konsekvenser af konflikten skal vi forhandle med kommunen om, men jeg forudser, at rengøringen skrues ned til et minimum, og at ældre vil få droppet deres bad. Mange har sympati med ældre på plejecentre, så er det ikke vanskeligt at strejke netop her? - Jo, men at nedlægge arbejdet er det eneste våben, vi har i forhold til arbejdsgiverne. Nu afventer vi, at arbejdet i forligsinstitutionen går i gang. Og jeg tror, at alle håber på, at der kan findes en løsning der, svarer Birthe Valentin Nielsen. Hun oplyser, at over halvdelen af de ansatte på Kolding Kommunes plejecentre er organiseret i FOA.

Bedre løn Det var først fredag, at FOA satte navn på de arbejdspladser i kommunerne, der vil blive berørt af en eventuel konflikt. - Samme dag bad jeg Koldings senior- og socialdirektør om mandag at få en opdatering på, hvad vi gør, hvis konflikten bliver til virkelighed. Vi skal også tale om sagen på vores møde i seniorudvalget tirsdag, siger seniorudvalgsformand Søren Rasmussen (DF). Kan du berolige beboerne og deres pårørende? - Ja, det kan jeg da, for vi vil gøre vores yderste for, at det kommer til at foregå så trygt og så godt som muligt. I forvaltningen arbejder man allerede på, hvordan man håndterer situationen omkring en strejke. Er du overrasket over, at der skal strejkes på plejecentre i Kolding Kommune? - Nej, FOA prøver at berøre hele landet for at vise, hvor stor betydning FOAs medlemmers arbejde har. Og det må jeg give dem ret i. Det arbejde, de udfører, har stor betydning, og de fortjener også en bedre løn, mener Søren Rasmussen.