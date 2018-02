Fem lægepraksisser i Kolding åbner døren for patienter

Ny overenskomst betyder, at regionen har åbnet dørene hos fem læger i Kolding Kommune, sådan at de kan tage imod nye patienter. Det kan dog være en stakket frist, siger praksischef.

- Det er en konsekvens af en ny overenskomst, der trådte i kraft den 1. januar. Den har gjort, at vi har åbnet for tilgang hos flere af de læger, der ligger lige på kanten af normen for antallet af patienter per læge, siger praksischefen.

Kolding: Flere lægepraksisser har nu åbnet døren for nye patienter. I alt drejer det sig om fem klinikker, hvor fire af dem holder til i Kolding by, mens den sidste praktiserende læge, Olga Abdi, ligger i Christiansfeld.

Det har altså medført, at fem nye praksisser er åbnet op i Kolding, men det betyder også, at det kan være en kortvarig glæde.

Normen for antallet af patienter per læge er 1600. Rammer en lægepraksis det tal, kan den vælge at lukke for tilgang af patienter. Omvendt findes der også et tal, der gør, at regionen automatisk går ind og åbner dørene igen, medmindre en praksis har særlig tilladelse. Og det er det tal, der er blevet forhøjet i forbindelse med den nye overenskomst. Tallet er således steget fra 1475 til 1550.

Ikke dækningstruet

JydskeVestkysten har tidligere skrevet, at lægedækningen i Kolding Kommune var kommet på regionens liste over kommuner, hvor lægedækningen potentielt kunne komme i farezonen. Regionen udstedte derfor to nye ydernumre til Kolding i december. Ydernumrene, der giver en læge lov til at drive praksis, blev solgt i januar, og dermed kunne to lægepraksisser åbne for tilgang.

Frank Ingemann Jensen har flere gange fortalt, at man udstedte ydernumrene for at udvise rettidig omhu, og fordi man ikke vil havne i samme situation som i Vejle Kommune, hvor alle læger måtte melde lukket sidste efterår. Praksischefen understreger, at man trods den nye overenskomst stadig vil holde øje med lægedækningen i Kolding.

- Kolding er ikke lægedækningstruet, men vi skal sørge for, at der ikke er noget, der kører skævt, siger han.