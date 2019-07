Fem brandbiler er rykket ud til industribygning: Gasbrænder skyld i brand

Kolding: Der er i øjeblikket fem brandbiler til stede ved en brand i en tom bygning, der ligger på Trianglen.

Jørn Lindhardt, der er vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, fortæller, at en person var ved at lægge noget tagpap på den tomme bygning, da der gik ild i noget af tagpappet. Det skyldes ifølge vagtchefen, at personen brugte en gasbrænder til arbejdet.

Vagtchefen oplyser, at der ikke er kommet nogle personer til skade, og der er heller ikke nogen i fare.