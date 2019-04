Felix skal have en ny familie: Ejerne kunne ikke beholde ham

Til frit lejde hos Dyreværnet Kolding kunne man komme med sin hund, hvis man af den ene eller anden årsag ikke længere kunne have den. En dyrlæge var til stede for at undersøge hundens helbred, og Dyreværnet Kolding skal nu finde et nyt hjem til Felix.

Ejerne ville ikke risikere, at Felix bider et barn, og derfor har de indleveret hunden. Ejeren, der afleverede ham, havde ikke lyst til at snakke med JydskeVeskysten, da han afleverede hunden, da han var for påvirket af situationen. Det er ifølge internatslederen hos Dyreværnet Kolding, Gitte Visbech, helt normalt.

Kolding: To-årige Felix skal have et nyt hjem.

Felix' nye ejere

Ester Thinggaard er til daglig klinikchef på Evidensia Kolding Dyrehospital. Tirsdag formiddag er hun Dyreværnet Koldings dyrlæge. Hun skal lave en almindelig sundhedsundersøgelse af hundene. Det er vigtigt for at finde ud af, om hunden kan omplaceres eller ej.

Det vil sige, at hvis en hund er for syg til at få en ny familie, så kan Dyreværnet Kolding ikke tage imod hunden.

- Der var ikke noget galt med Felix. Ejerne havde passet godt på ham, han skal bare have et nyt hjem, hvor der ikke kommer for mange børn, siger Ester Thinggaard.

Ifølge både Ester Thinggaard og Gitte Visbech, er det ganske normalt, at en hund som Felix, bliver tæt knyttet til ejeren. Og at den kan have det svært med fremmede børn. De ideelle ejere af Felix er et par eller en enlig, der vil holde af Felix og som ikke har børn.

- Det kunne være et ældre ægtepar, siger Ester Thinggaard.

Det er Dyreværnet Koldings plan at afholde Frit Lejde yderligere to gange i løbet af foråret.

Udover Felix, var én anden hund forbi til frit lejde. Ejeren måtte tage hunden med igen, da dyrlægen havde en kraftig mistanke om, at hunden havde en stor tumor i hovedet.