Fejl på strømanlæg giver masser af aflyste tog: Fortsat ingen løsning

Esbjerg: Banedanmark har konstateret en mulig fejl på kørestrømsanlægget på strækningen mellem Esbjerg og Lunderskov, og det betyder, at det lige nu ikke er muligt at køre den normale trafik mellem Esbjerg og Lunderskov. Fejlen betyder, at der kun kan køre dieseltog fremfor el-tog på strækningen.

Det er Siemens/Aarsleff, der har udviklet kørestrømsanlægget.

- Vi hev hurtigt fat i Siemens/Aarsleff, da vi konstaterede fejlen. Der er dem, der har udviklet og installeret kørestrømsanlæg og det er dermed deres ansvar, at det fungerer. Derfor holder vi en tæt dialog med Siemens/Aarsleff for at sikre, at de hurtigst muligt kommer med en løsning på fejlen på det kørestrømsanlæg, som de har bygget. Siemens/Aarsleff er stadig ved at finde frem til fejlen, siger Morten Buur, områdechef i Banedanmark, i en pressemeddelelse.

Foreløbige undersøgelser viser, at der kan være tale om en mulig fejl på tovhjulet på selve kørestrømsophænget, der holder køreledningerne i spænd. Da der ikke kan køre el-tog som normalt, betyder det, at trafikken skal afvikles med dieseltog. Derfor kan der ikke køre tog så hyppigt som der plejer. I morgenmyldretiden vil der køre tre intercityafgange fra Esbjerg mod København, og om eftermiddagen vil der køre tre intercityafgange fra København mod Esbjerg.

Ændringerne vil løbende blive opdateret på rejseplanen.dk.