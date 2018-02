Fastelavn i Lunderskov: Så bliver vi lidt som børn igen

Lunderskov: Magda Philipsen har taget plads for enden af bordet. Hun står med suppeske i hånden og øser klar suppe med kød- og melboller op til de andre ved bordet. Hun har en lille, lilla hat på hovedet. Et af de få tegn på, at det faktisk er fastelavnsfest, der bliver holdt i aktivitetscentret i Lunderskov.

- Den er så lille, at den kun kan holde håret en smule på plads. Jeg syntes, det kunne være sjovt at tage den på, nu hvor det jo er fastelavn, smiler Magda Philipsen.

Normalt forbinder man nok fastelavn med Spiderman- eller prinsessekostumer. Dem var der dog ikke nogen af i Lunderskov denne søndag. Men det var heller ikke fastelavn for børn, men derimod fastelavn for de ældre brugere af aktivitetscentret. Det eneste, denne fastelavnsfest har tilfælles med børnenes fastelavn, er, at der skal slås katten af tønden.

- Jeg har været med en eller to gange før. Det er dejligt at være med. Jeg tænker, jeg skal være med til at slå katten af tønden. Så bliver vi lidt som børn igen, siger Magda Philipsen.