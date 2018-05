Farvel til storbyen: Sommerfest trækker de unge hjem

Den årlige sommerfest i Fynslund-området er et af årets højdepunkter i Familien Nyborg Jørgensen. Også familiens unge døtre holder weekenden fri for at have det sjovt med sømslåning, fodbold og gensyn med gamle venner.

- Sommerfesten er et godt sted at se sine gamle folkeskolekammerater, siger Ida, der ligesom kæresten blev student sidste år og nu holder et sabbatår.

Ida bor stadig hjemme hos forældrene, mens Lukas bor i Kolding, men for andet år i træk deltager han også alle tre dage under sommerfesten.

Fynslund Sommerfest foregik torsdag, fredag og lørdag.Overskuddet fra festen går til Fynslund Boldklub og de sportsgrene og aktiviteter, der hører under foreningen. Sommerfesten plejer at give et overskud i omegnen af 30.000 kroner.

Med til næsten alt

Hun fortæller, at hun er sikker på, at når hun flytter hjemmefra, vil hun følge i storesøsterens fodspor og vende hjem hvert år til sommerfesten. De to søstre forklarer, at det er sjovt og rart at lave noget aktivt sammen med familie og venner og at gense vennerne.

Og man må sige, at Ida og Mia Nyborg Jørgensen er aktive i løbet af sommerfesten. De står i slikbod, når børnene har deres fodboldturnering. De er med til beachvolley og banko, og sammen med Lukas og Far Ebbe deltager de også i kørestolsrugby og familiefodbold-turneringen. Normalt er deres mor også med, men i år må hun sidde over med en skade.