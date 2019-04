Fra 1. maj 2019 bliver der markant flere gratis parkeringspladser i Kolding midtby. Gratis parkering skal bidrage til at skabe mere liv og få flere til at besøge og handle i centrum.

Kolding: Nu er det snart slut med at betale for parkering på 330 af kommunens parkeringspladser i Kolding midtby. Fra den 1. maj bliver betalingsautomaterne pillet ned på fem parkeringsområder i midtbyen, efter det i januar blev besluttet, at der skal være færre betalingspladser i Kolding.

- Mange borgere har efterspurgt gratis parkering i midtbyen, og i det hele taget er gratis parkering blevet et konkurrenceparameter i mange byer. Nu skaber vi flere hundrede gratis p-pladser i Kolding midtby i en forsøgsperiode frem til 2020, og så håber vi, at det vil bidrage til at skabe mere liv og øget handel i centrum," siger Jakob Ville, formand for teknik- og klimaudvalget og manden bag initiativet til de flere gratis parkeringspladser, i en pressemeddelelse fra Kolding Kommune.

Parkeringspladserne, der bliver gratis at holde på, er de 30 pladser i Ålegården ved OK-klubben, 58 pladser på Sneglen, 43 pladser i forreste række ved Slotssøen, 180 pladser på Riberdyb og 19 pladser på Behrensvej bag biblioteket. Derudover er der i forvejen 113 gratis parkeringspladser i Midtgården og 235 i p-huset ved Føtex.

Der vil være en tidsbegrænsning på tre timer på de nye gratis parkeringspladser.