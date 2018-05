Farvel til ni ansatte: Skolelukning betyder nedlæggelse af stillinger

Lukningen af skoletilbuddet i Sdr. Stenderup, der er en del af Børneuniverset i landsbyen, medfører medlæggelse af ni stillinger på den samlede Sdr. Bjert Centralskole, som skoletilbuddet i Sdr. Stenderup er en afdeling under. Foto: Yilmaz Polat

Den kommende lukning af skoletilbuddet i Sdr. Stenderup betyder, at ni job på skolen i Sdr. Bjert, som Stenderup-afdelingen hører under, skal nedlægges. Ni ansatte har fået besked om, at man forsøger at finde andet job til dem.

Kolding: Ni ansatte på Sdr. Bjert Centralskole og dens underafdeling i Sdr. Stenderup, der lukker til sommer, risikerer at stå uden job til sommerferien. I forbindelse med at politikerne i børne- og uddannelsesudvalget i tirsdags endeligt besluttede at lukke skoletilbuddet til sommer, står det nu klart, at der skal nedlægges ni stillinger på skolen i Sdr. Bjert. Nedlæggelsen kan ramme både ansatte i Sdr. Stenderup og Sdr. Bjert. Skoleleder Uffe Rasmussen oplyser, at han har orienteret otte lærere og en leder om, at man lige nu forsøger at finde andet arbejde til dem i Koldings skolevæsen, da ledelsen har peget på dem, som de, der vil være tilovers efter nedlæggelsen af afdelingen i Sdr. Stenderup. Uffe Rasmussen forklarer, at sagen har været drøftet i skolens medarbejderudvalg (med-udvalg, red.), hvor man har besluttet, at skolelederen allerede nu skulle gå i gang med samtalerne.

Skolelukning Det er politikerne i børne- og uddannelsesudvalget, der har vedtaget at lukke skoletilbuddet i Sdr. Stenderup til sommer.Der går lige nu 21 elever i skoleafdelingen i Sdr. Stenderup fordelt på 0.-4. klasse. De kommer fra næste skoleår til at gå i skole i Sdr. Bjert.



Ifølge forvaltningens beregninger kan kommunen spare cirka 3,9 millioner kroner om året fra 2019 ved at lukke skoletilbuddet i Sdr. Stenderup.