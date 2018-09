Informationschef Nanna Ebert sætter kongekronen på plads, efter at Kirsten Lorenzen (på talerstolen), som repræsentant for de frivillige på systuen, har foræret Thomas C. Thulstrup en unik Koldinghus-kappe. Foto: Søren Gylling

Kolding sagde onsdag farvel til Thomas C. Thulstrup, som har gjort stort indtryk på mange mennesker i sine fem år som direktør på Koldinghus. Han forlader Kolding med en invitation om at komme igen i 2025.

Kolding: - Tak for fem år, som jeg vil se tilbage på med stor varme. Jeg glæder mig til at komme igen og opleve forandringens vinde over Koldinghus - nu blot som en almindelig museumsgæst. Thomas C. Thulstrup sluttede sin afskedstale ydmygt ved onsdagens velbesøgte afskedsreception, men det bliver nok ikke som helt almindelig museumsgæst, at direktøren gennem fem år vender tilbage til Koldinghus. Dertil har hans aftryk på slottet været for markante gennem årene, der er gået. Og dertil kommer, at han forlader Kolding med en officiel invitation i baglommen. - Du får både invitation og taletid, når vi indvier gobelinerne i 2025, lød i hvert fald løftet fra bestyrelsesformand Jørgen A. Houmann, som Thomas C. Thulstrup har haft et tæt parløb med gennem sine fem år på Koldinghus. Formanden hentyder til de store, kostbare gobeliner, som det er lykkedes Thomas C. Thulstrup at skaffe millioner i fondsstøtte til. Motiverne, der laves af nogle af landets førende kunstnere, bliver udstillet på Koldinghus, inden produktionen af gobelinerne sættes i gang. Det er et arbejde, der tager seks år. Men det endelige resultat er værd at vente på, forudser Jørgen A. Houmann, som i sin tale hyldede dette langsigtede aftryk, direktøren den vej rundt får sat på Koldinghus. - Gobelinerne bliver en attraktion på niveau med restaureringen af slotsruinen, lyder hans profeti.

Thomas C. Thulstrup Thomas Christoffer Thulstrup (født den 15. oktober 1970) har siden december 2013 været direktør for Museet på Koldinghus. Nu tiltræder han den 1. oktober i et nyt job som museumsdirektør for Kongernes Samling.



Han er kunsthistoriker og økonom - cand.mag. (2000) og bac.polit - og har specielt beskæftiget sig med kunsthåndværk, sølv, glas, møbler og design samt ledelse og organisationsforandringer. Han har skrevet bøgerne "Georg Jensen, sølv & design" og "Raadvad - de første 250 år".



Han kom til Kolding fra et job som direktør for fonden Esrum Kloster & Møllegård.



JydskeVestkysten bringer en af de kommende dage et større afskedsinterview med Thomas C. Thulstrup.

Headhuntet af dronningen Thomas C. Thulstrup forlader Koldinghus for at blive museumsdirektør for Kongernes Samling på Rosenborg og Amalienborg. Det kommenterede borgmester Jørn Pedersen således i sin tale: - Det er altid en risiko med de dygtige direktører, at dem har man kun til låns, sagde han og mindedes så, da han tidligere på året var hos dronningen for at takke for sit ridderkors. - Ved den lejlighed fik jeg også rost Thomas C. Thulstrup for sit arbejde på Koldinghus, og dronningen fik sagt noget i retning af, at han vist ikke var så ringe endda. Tre dage senere fandt jeg så ud af, at det virkelig var noget hun mente, sagde borgmesteren med et smil. For kort efter sin hjemkomst fra hovedstaden var det nemlig, han kunne konstatere, at hoffet havde headhuntet direktøren på Koldinghus til at varetage Kongernes Samling.

Kongen af Koldinghus At Thomas C. Thulstrup er populær og har gjort indtryk efterlod afskedsreceptionen ingen tvivl om. Kulturudvalget forærede ham en lille skulptur, som politikerne valgte at give til "Kongen af Koldinghus". Herefter var der et gruppekram fra udvalgets fremmødte medlemmer til den afgående direktør. Og det blev endnu mere royalt. Mette Strømgaard Dalby, der er leder af Nicolai-komplekset, havde en kongekrone med til sin samarbejdspartner på slottet. Kronen var naturligvis klippet, så den forestillede Koldinghus. Jo, det var kongen af Koldinghus, som takkede af. Elsebeth Gerner Nielsen, rektor for designskolen, formulerede det således: - Du har lært os at gå i store sko. Du har evnet at forbinde det Kolding, som har været levende, med det Kolding, som er på vej. Det er ikke så sært, at dronningen har kaldt dig hjem til sit slot. Det er forståeligt, men træls for os. Tak for den du er!

Yes we can Talerne afløste hinanden i en lind strøm, inden Nicolaikoret trådte ind i lokalet og blandt andet sang "Hvem kan sejle foruden vind". Korets optræden var en overraskelse, som derfor udfordrede den nøje tilrettelagte minutplan for receptionen. De detaljerede planer fik Thomas C. Thulstrup indført ved sin tiltræden for fem år i forbindelse med større arrangementer, hvor der er brug for, at tingene klapper helt ned på de små marginaler. - Det er vores gave til dig, at vi vil fortsætte Koldinghus i din ånd og med dine minutplaner, som vi faktisk er kommet til at holde af, selv om vi undrede os over dem i begyndelsen, sagde kommunikationschef Nanna Ebert til sin afgående chef, som også fik en fotobog med lutter minder fra de fem år, som er gået. Og dermed kunne hovedpersonen selv overtage scenen og rose sit personale - det er et "dreamteam", som efterfølgeren blot skal glæde sig til at overtage - og han fortsatte i det amerikanske, da han havde rost byens samlede opbakning bag Koldinghus og sluttede med ordene "Kolding, yes we can!".

Foto: Foto: Søren Gylling Jørn Pedersen var blandt de mange talere, der indledte med at ærgre sig over, at Thomas C. Thulstrup forlader Koldinghus. Men han anerkender, at det sker i et jubilæumsår, hvor de gode resultater taler for sig selv. "Og mon ikke samarbejdet med Koldinghus fortsætter i dit nye job? Det håber jeg", lød det fra borgmesteren i hans tale. Foto: Søren Gylling

Foto: Foto: Søren Gylling Elsebeth Gerner Nielsen til Thomas C. Thulstrup: Du lærte os at gå i store sko. Foto: Søren Gylling

Foto: Foto: Søren Gylling Tove Gæmelke skjulte ikke, at det var en træls besked, da hun hørte, at Business Kolding mistede en god samarbejdspartner i Thomas C. Thulstrup. Foto: Søren Gylling

Foto: Foto: Søren Gylling Bestyrelsesformand Jørgen A. Houmann gennemgik Thomas C. Thulstrups mange fine resultater, og han glædede sig over, at et af de flotteste resultater, nemlig gobelinerne, der skal væves i Paris til slottet, dem har vi endnu til gode. Foto: Søren Gylling

