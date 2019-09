Farve- og lakfabrik har købt mindre niche-virksomhed med fem ansatte

- Produktionen af Lurrells produkter har altid været i Danmark, fordi det betyder, at vi skal leve op til de skrappe danske krav om miljørigtige løsninger, og det er jeg glad for, at vi kan bevare sammen med Nowocoat, udtaler Niels Christian Lund i pressemeddelelsen.

For stifter og direktør i Lurrell Industries, Niels Christian Lund, har det især været behovet for at fremtidssikre virksomheden, som er motivationen til at sælge netop nu. Samtidig betyder salget til Nowocoat, at virksomheden beholdes på danske hænder.

Nowocoat A/S har hovedkontor og produktion i Kolding. Nowocoat eksporterer mere end halvdelen af sine produkter - primært til det nordeuropæiske marked. Fabrikken er på 10.000 kvadratmeter og har kapacitet til at producere op til 20 millioner liter maling om året. Lurrell Industries A/S blev grundlagt i 1989. Virksomheden har hovedkontor og produktion i Roskilde. Lurrell Industries eksporterer 100 procent af sine produkter. Virksomheden har specialiseret sig i at fremstille effektive og miljørigtige produkter til industriel påføring.

På danske hænder

Virksomheden havde samtidig brug for et generationsskifte, lyder det fra stifteren, der fortsætter i virksomheden, og han har ingen planer om at stoppe foreløbig. Administrerende direktør hos Nowocoat, Ole Enevold Jensen, lægger ikke skjul på, at det blandt andet er den miljøvenlige profil og virksomhedens udviklingspotentiale, som har gjort Lurrell Industries til et interessant opkøb.

- Det ansvarlige og miljøvenlige fokus ligger i direkte forlængelse af vores egen profil, og med opkøbet får vi både adgang til medarbejdere, kunder og produkter, som passer perfekt til vores øvrige forretning både til DIY og det industrielle marked i Europa og Asien.

- Udover at vi er glade for, at vi kan være med til at bevare Lurrell på danske hænder, så ser vi også gode muligheder for at udvikle virksomheden yderligere i de kommende år, siger Ole Enevold Jensen.

Alle fem ansatte i Roskilde fortsætter efter overtagelsen.