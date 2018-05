Farligt affald bliver håndteret for farligt

Derfor prøver Kolding Kommune nu at finde en vej ud af problemet, så borgerne kan komme af med det giftige skidt døgnet rundt uden at overtræde Miljøstyrelsens regler.

Malingrester, insektgifte, kviksølv, acetoneslatter og andre kemikalier kan nemlig udgøre farlige cocktails i de forkerte blandinger - og selvom det ikke er tilladt at aflevere den slags affald, når der ikke er mandskab til stede til at tage imod det på de døgnåbne genbrugspladser, så gør mange det alligevel, har renovationsafdelingen konstateret.

Sluse

Anlægs-og driftschef Martin Sejersgaard-Jacobsen forklarer, at der ikke findes eksisterende løsninger, som kan klare de udfordringer, der er ude på genbrugspladserne. Derfor har kommunen nu designet sin egen efter dialog med blandt andet Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen.

I praksis bliver der lavet en sluse ved det farlige affalds nuværende placering på genbrugspladsen. Her får borgerne så mulighed for at aflevere affaldet fra deres røde problemkasse i en beholder, hvorefter slusen automatisk lukkes og gør klar til næste borger.

Den første prototype til Vamdrup Genbrugsplads kommer til at koste omkring 300.000 kroner, og regningen løber op i 1,5 millioner kroner for at få slusesystemerne op at køre på alle fem genbrugspladser efter forsøgsperioden i Vamdrup.