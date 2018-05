Far slog sin tiårige søn med bælte, fordi han ikke havde hue på

En tiårig dreng havde ikke hue på i koldt vejr, og derfor slog hans far ham to gange med et bælte. En 38-årig rumænsk mand blev torsdag dømt for grov vold mod sin søn i Retten i Kolding. Straffen lød på tre måneders betinget fængsel.

Det blev faderen så vred over, at han først daskede til sønnens kasketklædte hoved og derefter slog ham to gange med et bælte. Moderen skred ind, men blev skubbet i gulvet under tumulten og revet i håret. Faderen blokerede desuden hendes vej, da hun ville løbe ud af lejligheden for at råbe på hjælp.

Manden blev også dømt for én gang tidligere at have slået sønnen med et bælte, og han blev dømt for vold mod sin ekskone, sønnens mor.

Kolding: En uoverensstemmelse om hovedbeklædning på en kold februardag endte med, at en 38-årig rumænsk mand slog sin tiårige søn to gange med et bælte.

En 38-årig rumænsk mand blev torsdag idømt tre måneders betinget fængsel for grov vold mod sin søn og for vold mod sin ekskone, som han blev skilt fra i 2007.Han skal desuden udøve samfundstjeneste. Anklagemyndigheden ønskede manden udvist, men det kræver en ubetinget fængselsstraf, fordi manden har opholdt sig i Danmark i mere end fem år. Den 38-årige modtog dommen og anker ikke.

Grov vold

Den rumænske mand erkendte under sin forklaring i Retten i Kolding, at han havde slået sønnen to gange med bæltet, og at han også havde slået ham tidligere. Han blev desuden dømt for at sparke sønnen på låret, give ham lussinger og rive ham i øret. Retten kategoriserede volden mod sønnen som grov vold, mens han blev dømt for vold efter den "almindelige" voldsparagraf mod moderen.

Han forklarede, at slagene mod sønnen var lette, og forklarede, at han ikke slog ham for at være ond.

- Hver gang, jeg slår ham, er det med kærlighed, oversatte tolken i retten.

Politiets videoafhøring af sønnen blev afspillet for lukkede døre, men moderen vidnede i retten. Hun bekræftede den tiltaltes forklaring om, at episoden den 3. februar skyldtes uoverensstemmelsen om en hue.