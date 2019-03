Far havde hash og kokain med i børnehave: Nu skal han i fængsel

Kolding: En 40-årig mand er tirsdag blevet idømt et år og ni måneders fængsel. Manden er dømt for at være i besiddelse af cirka 6,5 kilo hash, cirka 80 gram kokain og cirka 33 gram amfetamin. Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden blev anmeldt den 29. november 2018, efter personalet i Marielundskolens førskole-afdeling fandt en pose med hash i et af børnenes garderoberum. Politiet tog straks til stedet, hvor de mødte den nu dømte 40-årige mand, der var til et møde i børnehaven. Ved visitationen af ham blev den 40-årige også fundet i besiddelse af kokain, oplyser politiet.

Politiet valgte herefter også at ransage mandens bopæl og arbejdsplads, hvor de fandt yderligere hash og amfetamin.

Sagen blev behandlet som en ren tilståelsessag, idet den 40-årige erkendte at have været i besiddelse af de omhandlende stoffer med henblik på videreoverdragelse.

Efter dommen blev han straks kørt til afsoning.