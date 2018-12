Fangetransporter skaber 45 nye jobs i Kolding

Transportbetjent

Næste ansøgningsfrist for uddannelsen til transportbetjent er 16. december, og der er et live-orienteringsmøde på Facebookpå www.facebook.com/blivfaengselsbetjent.dk.Uddannelsen varer to år i kombination af teori og praksis og kræver fysisk og psykisk robusthed.På skolen lærer man f.eks. om sikkerhed, bevogtning, transport, kommunikation og konflikthåndtering og modtager fysisk træning. Alt det kommer man til at arbejde med i praktikperioden i en transport- og bevogtningsenhed.Læs mere på www.blivfaengselsbetjent.dk