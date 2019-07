Familie pågreb tyv på fersk gerning: Nu er han fængslet

Kolding: En 29-årig mand fra Vejle blev tirsdag varetægtsfængslet i fire uger.

Manden var blevet anholdt klokken 02.12 natten til tirsdag, da han forsøgte at bryde ind i en villa på Kongebrogade i Kolding. Familien, der bor i huset, kom hjem, mens han og en anden var i gang med at brække døren op med et koben. De to mænd var kommet ind i kælderen ved at afliste nogle kældervinduer.

I kælderen mødte de en låst dør, så de gik ud for at finde et koben. Da de vendte tilbage og skulle til at brække døren op, bemærkede de noget, de troede, var politiet. Det var familien, der kom hjem fra ferie.

Den ene mand stak af, men den 29-årige blev stående. Familien formåede at fastholde ham, indtil politiet kom og anholdt ham.

Den 29-årige forklarede i retten, at han begik indbruddet, fordi han manglede penge. Han havde været på en rejse, han havde fået råd til ved at købe mobiltelefoner på afbetaling, som han solgte videre for at få penge. Derfor var han kommet i økonomiske problemer.

I løbet af efteråret havde han meldt sig selv på politistationen, fordi han havde dårlig samvittighed over en stribe indbrud, han havde begået. Dengang var han ikke blevet fængslet. Men efter det seneste indbrud, vurderede retten, at der var risiko for, at manden ville begå flere indbrud, hvis han forblev på fri fod, og han blev derfor varetægtsfængslet indtil den 29. august.