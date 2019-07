En familie fra Kolding kom hjem fra ferie og overraskede to indbrudstyve. Den ene blev tilbagholdt af familien.

Kolding: En familie overraskede natten til tirsdag to indbrudstyve i deres hjem på Kongebrogade. Familien var kommet hjem klokken 01.57 og opdagede de to tyve i færd med at stjæle fra deres hjem.

Den ene af tyvene nåede at stikke af, men familien tilbageholdte den anden, indtil politiet kom og tog ham med på stationen.

Han sidder nu til afhøring, mens politiet vurderer, om han skal fremstilles i grundlovsforhør.

Den anholdte er en 29-årig mand fra Vejle.