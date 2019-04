I løbet af juni og juli lukker Falck vagtcentralen i Kolding for at genåbne den i Vejle. Falck forklarer blandt andet, at virksomheden er ved at vokse ud af rammerne i Kolding, hvor der i dag er 110 medarbejdere på vagtcentralen.

Kolding: I 2017 voksede mandskabet på Falcks vagtcentral i Kolding voldsomt, da selskabet lukkede vagtcentralerne i blandt andet Smørum og Aarhus for at samle medarbejderne i Kolding.

Men til sommer skal de 110 medarbejdere, der blandt andet sender assistance af sted, når batteriet er fladt, tage telefonen i Vejle. Beslutningen om at rykke til Vejle blev taget sidste år, hvor Falck forklarede, at virksomheden i en længere periode havde arbejdet på at finde de rette omgivelser til en ny vagtcentral.

I en skriftlig kommentar udtaler business finance officer i Falck Assistance, Tobias Gæmelke:

- Falck assistancecenter i Kolding flytter i løbet af juni og juli i år til Vejle. Vi har i længere tid arbejdet på at finde de rette rammer til at etablere et moderne og fremsynet assistancecenter, som både er til glæde for vores kunder og vores medarbejdere. Vi ønsker at sikre de bedste vilkår for innovation, og da vi samtidig er ved at vokse ud af vores nuværende lokaler i Kolding, giver det god mening for os at flytte hele assistancecenteret til en ny og større lokation i Vejle. Vi har varslet alle medarbejdere om denne ændring i deres arbejdssted, udtaler Tobias Gæmelke.