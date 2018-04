Fakta i Vamdrup har underskud: Lukker inden udgangen af maj

Vamdrup: Fakta i Vamdrup er en af de 47 butikker i Fakta-kæden, som Coop vil lukke inden udgangen af maj. Herefter vil der være 359 butikker på landsplan. Fælles for de 47 butikker, der skal lukke, er, at de giver underskud og ikke har udsigt til andet, skriver Fakta i en pressemeddelelse, der blev udsendt torsdag. Først fredag kom der navne på hvilke butikker, der lukker.

- Efter et år hvor Fakta har præsteret en historisk stor fremgang, kan det virke mærkeligt at gøre dette. Men det er desværre nødvendigt for at hele kæden kan komme til at være en god forretning, og vi har mulighed for at gennemføre de nødvendige investeringer, udtaler direktør Stina Glavind i pressemeddelelsen.

Lukningerne berører omkring 900 medarbejdere, hvoraf 400 er under 18 år. De blev torsdag orienteret. I det omfang det er muligt, vil Fakta og Coop forsøge at tilbyde dem job i andre butikker.

- Medarbejderne har gjort alt, hvad de kunne. Men det er butikker, der er placeret forkert med for lille kundeunderlag, og hvor det ikke er muligt at opnå en lønsom drift, udtaler Stina Glavind.