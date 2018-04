Fakta-bygning ledig fra juni: Vi vil både udleje og sælge

Fakta-kæden meddelte fredag, at butikken i Vamdrup er blandt de underskudsgivende butikker, der lukker ved udgang af maj. - Vi er meget modtagelige over for nogle idéer. Vi er klar til at gå i dialog, siger ejeren af bygningen.

- Der er flere af ejendommene, vi gerne vil sælge, men så længe, vi har husleje, så fungerer det okay. Men hvis der er interesse for ejendommen i Vamdrup, så er vi meget modtagelige for at høre mere om det. Om det er et supermarked eller noget helt andet. Det kan være, der er andre lokale interesser, siger Lars Petersson, der understreger, at han ikke har noget lokalkendskab.

Bygningen i Vamdrup er ejet af Sparekassen Sjælland-Fyn gennem et datterselskab til bankens ejendomsselskab. Datterselskabet står bag cirka 10 ejendomme, og selskabet har de seneste to år tabt samlet over 20 millioner kroner efter en række store nedskrivninger.

Vamdrup: Interesserede kan enten leje eller købe. Ejeren af Fakta-bygning Nørregade 12 i Vamdrup er åben for begge modeller, efter Fakta-kæden fredag fortalte, at Fakta i Vamdrup bliver lukket ved udgangen af maj.

Klar til dialog

Fakta-kæden fortalte fredag, at de 47 butikker lukker ved udgangen af maj, og dermed vil der være 359 Fakta-butikker tilbage. Fælles for de 47 butikker er, at de giver underskud, og at der ikke var udsigt til, at de ville give overskud.

- Det er ikke sådan, at vi er i dialog med nogle endnu. Det var jo først fredag, vi kunne læse omkring lukningerne. Men vi er selvfølgelig ærgerlig over, at Fakta lukker. Men mit budskab er klart, at vi er meget modtagelige over for nogle ideer. Vi er klar til at gå i dialog, siger Lars Petersson

Vil I helst leje eller sælge bygningen i Vamdrup?

- Det er underordnet for os. Vi vil både udleje og sælge. Vi er klar på begge dele, siger Lars Petersson.

Lukningen af de 47 butikker berører cirka 900 medarbejdere, hvoraf 400 er under 18 år. Fakta-kæden er ejet af Coop, og dagligvaregiganten har tidligere sagt, at i det omfang det er muligt, vil Fakta og Coop søge at tilbyde dem job i andre butikker.