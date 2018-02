Fakta blev ramt af sit femte indbrud på fem dage

Personalet i Fakta i Vamdrup er trætte af at have ubudne gæster. Igen her til morgen måtte butikken holde lukket, fordi der skulle ryddes op efter indbrudstyve.

Vamdrup: Fem indbrud på fem dage. Det er, hvad personalet i Fakta i Vamdrup har været udsat for.

- Vi ved ikke, hvad vi skal sige til det. Det er ved at være rimeligt trættende. Tyvene er gået efter cigaretter igen, ligesom sidste gang, men det har ikke lykkedes for dem at finde nogen. Og den her gang blev de snuppet i det af politiet, fortæller Tina Kipp, der er førsteassistent i butikken.

Ved dette indbrud kom tyvene ind, efter de havde smadret vinduet i personalestuen.

- Det er fantastisk, at de blev taget på fersk gerning, men vi ved jo desværre ikke, om det er dem, der var inde i butikken natten mellem fredag og lørdag og natten til tirsdag, men det håber vi, siger hun.

Natten til lørdag fik indbrudstyvene intet udbytte, og natten til tirsdag var tyve inde tre gange og her lykkedes det at stjæle øl og cigaretter. Samme nat blev der væltet varer ned fra hylderne og smadret flasker i butikken, så på grund af et større oprydningsarbejde måtte butikken holde lukket et par timer tirsdag formiddag.

- Igen i dag måtte vi holde lukket indtil ved 10-tiden for at gøre butikken klar, fortæller Tina Kipp.