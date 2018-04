Fagforeninger kritiserer besparelser på skoler og sfo'er

Kolding: De millionstore besparelser, der netop nu truer på folkeskolerne i Kolding, bliver ikke mødt med nogen forståelse hos hverken lærernes eller pædagogernes fagforeninger.

Repræsentanter fra begge parter peger på, at besparelserne vil medføre forringelser for såvel børn som ansatte i de kommende år. Desuden vil reduktionerne gøre det sværere at levere gode resultater på skolerne, lyder kritikken blandt andet.

- De foreslåede besparelser vil endnu engang betyde, at den enkelte lærer vil få endnu ringere mulighed for at levere velforberedt undervisning af høj kvalitet. Det vil uomtvisteligt gå ud over elevernes undervisning, siger lærerformand Anders Petersen i en henvendelse til formanden for børne- og uddannelsesudvalget og kommunens børne- og uddannelsesdirektør.

Han peger på, at politikerne har rost de fine resultater, Kolding har opnået på folkeskoleområdet, men at det vil "blive svært at fastholde disse fine resultater."

Også Lasse Porsgaard Birkelund, tillidsrepræsentant og hovedbestyrelsesmedlem i pædagogernes fagforening, BUPL, er ude med riven.

- Med de tilbageværende budgetter i sfo'erne kan der ikke laves yderligere besparelser, uden at det direkte har en negativ konsekvens for kvaliteten. De besparelser, der lægges op til udvalgsmødet på onsdag, strækker sig helt op til en total udhulning af den pædagogiske kvalitet i fritidstilbuddet, lyder det fra Lasse Porsgaard Birkelund.