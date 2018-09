Fagforeninger har mistet tillid til Koldings politikere

De faglige organisationer for tusindvis af kommunalt ansatte i Kolding kalder bebudede besparelser bekymrende og uigennemsigtige. -Tragisk, at vi skal afskedige igen, siger tillidskvinde.

Kolding: Tilliden til politikerne i Kolding Byråd kan efterhånden ligge på et lille sted hos de store faglige organisationer, som repræsenterer tusindvis af ansatte ved Kolding Kommune.

Det siger afdelingsformand Jens Lund fra FOA i Kolding efter et møde, hvor fagforeningsfolkene har drøftet de massive servicebesparelser for 96 millioner kroner, som Koldings politikere netop har besluttet at gennemføre i deres budgetaftale for 2019.

- Vi er voldsomt bekymrede over det, de har lavet. Besparelserne vil betyde markante forringelser for borgerne, og på flere områder er det helt uigennemsigtigt, hvad der skal ske.

- Og så er vi bekymrede over, at politikerne selv går ud og siger, at de har lavet et robust budget.

- Det sagde de også i 2016 og 2017. Det er den samme sang, vi hører hvert år. Vi vil gerne tro på dem, men deres troværdighed er ikke stor efterhånden, siger Jens Lund på vegne af et nyt samarbejdede mellem FOA, Kolding Lærerkreds, BUPL Sydjylland, Teknisk Landsforbund, HK Sydjylland, DSR Kreds Syddanmark, Socialpædagogerne Sydjylland, 3F Kongedalen, 3F Kolding, Dansk Metal Kolding-Vejen-Vojens, Ergoterapeutforeningen Regionsyd og Dansk Socialrådgiverforening Region Sydjylland.

De faglige organisationer har ikke tidligere samarbejdet bredt, men nu er de så bekymrede for Kolding Byråds beslutninger og konsekvenserne af dem, at de har valgt at rykke sammen.