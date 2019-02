Fagforbundet FOA siger nej: Fritidsjob på plejehjem er en skæv vej at gå

FOA i Kolding synes, at Kolding Kommune skal gøre det attraktivt for de nuværende ansatte at gå fra deltid til fuldtid frem for at ansætte unge i fritidsjob

Kolding: Afdelingsformand Jens Lund for fagforbundet FOAs afdeling i Kolding klapper ikke just i hænderne, da han hører, at Plejehjemmet Vesterled har ansat tre gymnasieelever i fritidsjob. De skal løse praktiske opgaver som at anrette morgenmad og tømme opvaskemaskine, og er tiden til det, kan de gå en tur eller læse lidt for beboerne.

- Jeg tror, at det er ganske velmenende unge mennesker, der er ansat, men det er en skæv vej at gå. Det synes jeg, uanset hvad begrundelsen for ansættelserne er, siger han.

Han understreger, at FOA går efter, at alt personale, der er på plejehjemsområdet, skal være uddannet.

- Det er også derfor, at der i vores overenskomst står, at ikke uddannede, der ansættes på det her område, inden for et år skal tilbydes uddannelsen, for det er uddannet arbejdskraft, der skal bruges.

Han mener, at en del af udfordringen ved at skaffe arbejdskraft er, at kommuner, regioner og staten ikke har villet uddanne nok personale.

- Man har kunnet se på de ansattes alder, at man kommer til at mangle folk, alligevel er der ikke sket noget. Hos FOA mener vi, den rette vej at gå er, at kommunerne skal give de nuværende ansatte nye vilkår, der gør det attraktivt at gå fra deltid til fuldtid.