Fagforbund: Tårnhøjt sygefravær og stor udskiftning i personalet har fået alarmklokkerne til at kime

- Når socialrådgivere bliver sygemeldt, så taber alle parter. Borgerne får en dårligere service. Det bliver sværere at overholde tidsfrister. Kollegerne bliver pressede. Det er en ond spiral. Som jeg har forstået det, er der nu fuld politisk og ledelsesmæssig opmærksomhed på det her problem. Vi kan ikke gøre noget ved det, der er sket. Det er ren brandslukning nu.

- Når man har så højt et fravær, og der samtidig er et stort personalegennemtræk, så kimer alle alarmklokker, og så skal der findes løsninger. Alt andet vil være tudetosset.

Kolding: I en del af Kolding Kommunes familierådgivning lå sygefraværet sidste år på 14 procent. En helt ny status, der behandles på social- og sundhedsudvalget onsdag, viser, at tallet i januar var 63 procent højere, så knap hver fjerde medarbejder var syg. Det er socialrådgiverne i afdelingen for de 0-12 årige, der er hårdt ramt.

På onsdagens møde i social- og sundhedsudvalget får politikerne en status på familierådgivningen. Af dagsordenen fremgår det, at sygefraværet i afsnittet for børn i alderen 0-12 i januar lå på 23,28 procent. Det er mere end 14 gange højere end i afsnittet for unge, hvor det i januar lå på 1,59 procent. I familierådgivningen som helhed lå fraværet på 6,76 procent. I afsnittet for børn i alderen 0-12 år arbejder 17 socialrådgivere. Personalegennemstrømningen i hele familierådgivningen, der tæller 73 medarbejdere, var næsten 20 procent sidste år.

Usædvanligt højt fravær

Kan du være sikker på, at det er arbejdsmiljøet, der er skyld i det høje fravær?

- Mange arbejdsgivere siger, at det også skyldes noget privat, men hvis du arbejder et sted med et godt arbejdsmiljø, så kan du holde til, at dine livsvilkår ændrer sig, hvis din mor dør, du bliver skilt, eller hvad der kan komme udefra. Men når sygefraværet er så højt over længere tid, så må man sande, at der også er noget arbejdsbetinget i det. Det spiller også ind, om ledelsen er god og støttende nok. Der er mange facetter, man kan tjekke af. Alene det at sygefraværet er så højt, er skidt for arbejdsmiljøet.

Dansk Socialrådgiverforening følger med i udfordringen i familierådgivningen via tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.

- Jeg forventer, at familierådgivningens ledelse kender sit ansvar og tager affære. Jeg forventer også, at ledelsen kommer med redskaber, der kan forebygge sygemeldinger. Det er heldigvis usædvanlig med så højt et sygefravær, og det skal undersøges, og jeg ved, at der er en trivselsundersøgelse på vej.