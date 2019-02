Fætter BR åbner igen i Kolding: Vi vil tilbyde oplevelser

Den tidligere Toys'R'Us over for Kolding Storcenter genåbner som en Fætter BR, oplyser Salling Group, der har opkøbt den konkursramte legetøjskæde.

Kolding: Snart kan Koldings børn og barnlige sjæle igen gå på legetøjsjagt i en stor legetøjsbutik.

Salling Group, som for nylig købte rettighederne til Fætter BR-navnet, skriver i en pressemeddelelse, at en af de kommende 26 BR-forretninger åbner i den tidligere Toys'R'Us på Egtved Alle 3.

- Vi har kigget efter byer med et godt handelsliv, og som kan trække kunder til fra oplandet. Det kan Kolding. Og så har vi set efter butikker, hvor vi kan skabe den oplevelse, som vi gerne vil, fortæller presseansvarlig ved Salling Group Kasper Regeelsen.

Der bliver tale om en legetøjsbutik, som skal være en oplevelse for hele familien.

- Vi vil skabe et godt miljø, så de her nye BR-butikker bliver et højdepunkt, når du skal ud med familien og handle. Vi vil ikke kun have det rigtige legetøj, men også tilbyde nogle oplevelser, som du ikke lige får andre steder. Det vil kræve noget plads, og derfor er det i den gamle Toys'R'Us, vi har valgt at åbne i Kolding.