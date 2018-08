Færre røde flag: Kloakrenovering giver markant forbedret badevand

Kolding: Borgerne i Kolding Kommune kan se frem til en markant forbedring i badevandskvaliteten i fjorden inden for få år.

Jo længere kommunen og BlueKolding når med opdelingen af kloaksystemet, så spildevand og regnvand løber i hvert sit rør, jo bedre bliver vandkvaliteten i fjorden.

I dag kan et skybrud betyde, at vandet ikke kan være i kloakkerne, og en cocktail af regnvand og spildevand fra husstandene løber sammen ud i fjorden. Det resulterer nu og da i, at der konstateres colibakterier i badevandet, og så hejses de røde flag op i flagstængerne ved strandene.

Kloaksepareringen sikrer færre dage med rødt flag.

- Det sker 30 gange om året, at der er overløb i fjorden. Når vi har kloaksepareret, vil vi få overløb en gang imellem, men langt færre end nu, siger Jakob Weber, miljøchef i Kolding Kommune.

- Vi får en markant forbedring af vandkvaliteten i fjorden. Vandkvaliteten bevæger sig fra klassificeringen "god" til "udmærket".

Kommunen vurderer, at man vil nå kvaliteten "udmærket", der er den bedste klassificering, i 2021.

Desuden vil der inden for to år blive monteret loggere, der skal registrere hyppigheden og mængden af overløb, alle steder hvor spildevand kan løbe i fjorden.