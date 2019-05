KOLDING: Natten til lørdag klokken 02.40 skete der et færdselsuheld på Sønderjyske Motorvej i sydgående retning ved afkørsel 62. En 67-årig mand fra Kolding kørte i overhalingsbanen i sin personbil, da en mindre lastbil med en 28-årig mand fra Holstebro som chauffør pludselig trak ud foran. Det resulterede i, at de to køretøjer stødte sammen, hvilket kortvarigt afspærrede motorvejen. Ifølge vagtchef Henrik Dam hos Sydøstjyllands Politi skete der kun materiel skade.